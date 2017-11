Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Gewinn wird aufgefressen: Gutachten errechnet Kosten für Wolfs-Abwehr

Halle (ots) - Die Pflege von Streuobstwiesen, Magerrasen oderDeichen durch Schafe wird durch die Rückkehr des Wolfes deutlichteurer. Das wird jetzt erstmals durch ein unabhängiges Gutachtenbelegt, wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitungberichtet (Donnerstagsausgabe).Das vom Bundeslandwirtschaftsministerium geförderteAgrar-Beratungsinstitut KTBL hat in einer Studie detailliert dieKosten und den Zeitaufwand erfasst, die durch den Einsatz vonHerdenschutzhunden, Eseln oder Schutzzäunen entstehen. Unter den 60befragten Betrieben sind auch zehn aus Sachsen-Anhalt. Das Ergebnis:Die von den Ländern geförderte Anschaffung von Schutzeinrichtungenmacht nur den geringsten Teil der Kosten aus. 85 bis 95 Prozent derAusgaben entstehen erst danach und bleiben an den Tierhaltern hängen.Minutengenau erfasst und berechnet wurde etwa der Aufbau und dasAusbessern von Schutzzäunen oder die Pflege von Schutzhunden.Umgerechnet auf den Hektar würde sich die Schafhaltung in den meistenBiotopen um Werte zwischen 150 und 300 Euro im Jahr verteuern. Daskönnte den Gewinn eines Schäfers vollständig auffressen. "Eintypischer Schafzuchtbetrieb in Sachsen-Anhalt macht nur 250 EuroGewinn je Hektar, und davon muss der Halter noch seine Arbeitszeitbezahlen", sagt Hans-Jörg Rösler, Geschäftsführer beimLandesschafzuchtverband. "Bei solchen Kosten für den Wolf gibt esdann keinerlei Anreiz mehr, mit Schafen loszuziehen."Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) nennt dieZahlen der KTBL "eine gute Grundlage" zum Planen der weiterenFörderung von Schäfern. Sie fordert zudem, dass die EU die Pflege vonBiotopen besser bezahlt. "Dafür wird Sachsen-Anhalt sich einsetzen",sagte sie der MZ.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell