Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Gesetzeslücke: Brandenburger und Thüringer werden in Sachsen-Anhalt verbrannt

Halle (ots) - Bestatter aus Thüringen und Brandenburg nutzen eineGesetzeslücke, um Tote in Sachsen-Anhalt einäschern zu lassen. Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Samstagsausgabe). In den beiden Nachbarländern ist bei einerunklaren Todesursache eine Obduktion zwingend vorgeschrieben. InSachsen-Anhalt hingegen reicht es aus, wenn der Staatsanwalt gegendie Verbrennung keinen Einspruch erhebt. Bestatter aus Thüringen undBrandenburg bestätigten dem Blatt, dass diese Regelung genutzt wird,um die strengeren Regeln des eigenen Landes zu umgehen. Nicht nurGeld, sondern auch Zeit lasse sich so sparen, sagte AndreasDieckmann, stellvertretender Obermeister der Bestatter-InnungBerlin-Brandenburg: "Je nach den Umständen kostet eine Obduktionzwischen 500 und 1000 Euro."Rechtsmediziner kritisieren die schnelle Freigabe von Leichen zurVerbrennung. Bei unklarer Todesursache sei immer auch einKapitalverbrechen denkbar, warnen sie. "Die derzeitige Gesetzeslageführt dazu, dass eventuell Todesfälle mit einer nichtnatürlichenTodesart nicht erkannt werden können", sagte Rüdiger Lessig derZeitung, er ist Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an derhalleschen Uniklinik. Im Krematorium könnten so Beweise für immerverschwinden. "Das hat mit Rechtssicherheit nicht mehr viel zu tun",rügte der Professor.Wie viele Tote aus Nachbarländern in Sachsen-Anhalt eingeäschertwerden, wird in den Krematorien nicht erfasst. Die Landesregierunghat daher keine Zahlen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell