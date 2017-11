Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Nach Gebietsreformen: Ehemalige Städte dürfen alte Titel wieder auf Ortsschildern tragen

Halle (ots) - Was ein Trostpflaster für ehemalige Städte inSachsen-Anhalt sein soll, entwickelt sich zur bürokratischen Posse:Frühere Städte dürfen zwar wieder ihren alten Titel aufOrtseingangsschildern tragen, obwohl sie nach Gebietsreformen nurnoch Ortsteile sind. Dafür sollen aber die Namen ihrer neuenEinheits- oder Verbandsgemeinden, denen sie zugeordnet sind,gestrichen werden: Laut Gesetzeslage sind zwei Städtenamen pro Schildnämlich nicht erlaubt. Das geht aus einem neuen Erlass desLandes-Verkehrsministerium hervor. Der Städte- und GemeindebundSachsen-Anhalt will die Neuregelung nun allerdings überprüfen. "Damüssen wir noch mal Gespräche mit dem Innenminister führen", sagteLandesgeschäftsführer Jürgen Leindecker der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Mittwochsausgabe). "Diese Namen derübergeordneten Kommune wegzulassen, halten wir für bedenklich." Diezuständige Gemeinde fehle bei dieser Systematik auf dem Schild.Auslöser für die Rolle rückwärts des Landes bei den Ortsschildern istPretzsch (Kreis Wittenberg). Der Ortsteil hatte darauf gedrungen,seinen alten Stadttitel wieder führen zu dürfen. Im September hattedas Landesverwaltungsamt zugestimmt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell