Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Furcht trotz sinkender Kriminalität: Der Osten ist besonders ängstlich

Halle (ots) - Trotz sinkender Kriminalitätszahlen leben vieleDeutsche mit der Angst, Opfer einer Straftat zu werden.Wissenschaftler wie die Psychologin Annegret Wolf von derMartin-Luther-Universität Universität Halle-Wittenberg sprechen voneiner Schere zwischen empfundener und realer Gefahr im Alltag - vorallem in Ostdeutschland. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). In Sachsen-Anhalt fürchtemehr als ein Viertel der Bevölkerung, Opfer zu werden, so dieWissenschaftlerin. Dabei erlebt die Bundesrepublik seit Jahren einenRückgang der registrierten Straftaten. Sachsen-Anhalt befand sich2017 in einem Zehn-Jahres-Tief.Die Persönlichkeitspsychologin Wolf begründet die Tendenz zurAngst unter anderem mit regionalen und historischen Besonderheiten."Es hat einen Einfluss, ob ich täglich einen Verfall derInfrastruktur wahrnehme, wenig Polizeipräsenz in meiner Gegend spüreund meine Region als abgehängt empfinde." Auch soziale Unsicherheitenund Medienkonsum würden eine nachgewiesene Rolle spielen.Die Psychologin rät, Angst als menschlich zu akzeptieren. "Aber esist enorm wichtig, sich davon nicht beeinträchtigen zu lassen" undnicht auf Großveranstaltungen oder sozialen Kontakt zu verzichten."Nur so können wir auch positive Erfahrungen machen, die dasSicherheitsgefühl wieder erhöhen." Ähnlich reflektiert solle derUmgang mit Kriminalitätsberichten sein, so die Wissenschaftlerin."Das hat nichts mit Bagatellisierung eines Ereignisses zu tun,sondern mit einem gesunden Umgang".