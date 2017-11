Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Flug-Affäre: Konservativer CDU-Flügel attackiert Finanzminister

Halle (ots) - In der Flug-Affäre gerät Landesfinanzminister AndréSchröder (CDU) in seiner Partei unter Beschuss. Die Werte-Union, einZusammenschluss von Konservativen innerhalb der CDU, legt Schröderindirekt den Rücktritt nahe. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Der Minister scheine "nichtausreichend qualifiziert für seine Position", schreibt"Werte-Union"-Landesvorsitzender Johannes Menke in einem Brief anMinisterpräsident Reiner Haseloff.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell