Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Flüchtlinge: Sachsen-Anhalt will neue Erstaufnahme-Einrichtung in Stendal bauen

Halle (ots) - Zur Unterbringung von Flüchtlingen willSachsen-Anhalt eine zweite Erstaufnahme-Einrichtung bauen und damitseine Kapazitäten fast verdoppeln. Das Kabinett um MinisterpräsidentReiner Haseloff (CDU) billigte am Dienstag den Plan, eine Unterkunftmit knapp 1.000 Plätzen in Stendal zu errichten. Es handelt sich umeine alten Bundeswehr-Liegenschaft. Damit wird ein über Jahrebestehender Plan der Landesregierung nun umgesetzt. NachInformationen der Mitteldeutschen Zeitung soll das Land rund achtMillionen für den Bau beisteuern, rund 21 Millionen kommen vom Bund."Wir brauchen diese Plätze, um nie wieder in eine Situation wie imHerbst 2015 zu kommen", sagte Landes-Innenminister Holger Stahlknecht(CDU) der Zeitung. Auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs hatte dasLand unter anderem Jugendherbergen zu Aufnahmeeinrichtungenumfunktionieren müssen. Die neue Einrichtung in Stendal ist lautPlanungen im Finanzministerium fast so groß wie die derzeit einzigeErstaufnahmeeinrichtung in Halberstadt (Harz). Im Jahr 2020 soll derBau fertiggestellt sein.