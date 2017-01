Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Fake-News: Ministerpräsident Haseloff hat tausende unechte Twitter-Follower

Halle (ots) - In der Debatte über gefälschte Nachrichten("Fake-News") zeigt sich, dass auch Spitzenpolitiker inSachsen-Anhalt und im Bund von dem Thema betroffen sind. So ist lauteiner Social-Media-Analyse knapp jeder zweite Twitter-Follower vonMinisterpräsident Reiner Haseloff (CDU) ein so genannter Social Botoder ein Fake-Account. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Demnach sind nur 51Prozent der derzeit rund 9900 Follower Haseloffs echte Menschen. DieAnalysen zeigen auch, dass dies auf viele Politiker in demMicro-Blogging-Dienst Twitter zutrifft. Auch bei noch-SPD-Chef SigmarGabriel ist nur jeder zweite der gut 125.000 Follower authentisch.Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), im Kampf gegen Bots undFake-Accounts in sozialen Netzwerken äußerst aktiv, versendet seineMeldungen überwiegend an Gespenster. Knapp 61.000 seinerGefolgsleute sind falsch, nur 51.000 echt. Schlechter steht nur dieLinke Sahra Wagenknecht da: Deren 110.000 Anhänger rekrutieren sichlaut Bericht zu mehr als drei Vierteln aus Bots undFantasie-Mitgliedern.Den Beitrag finden Sie ab 2 Uhr auch aufhttp://www.mz.de/fakefollowerPressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell