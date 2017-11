Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Experte: Sachsen-Anhalt weitgehend schutzlos gegen Hacker-Attacken

Halle (ots) - Die Landesverwaltung ist Attacken vonInternet-Kriminellen weitgehend schutzlos ausgeliefert. Zu diesemFazit kommt Sandro Wefel, Dozent für IT-Sicherheit an der UniversitätHalle-Wittenberg. Seiner Einschätzung nach hat keine einzigeLandesbehörde ausreichend Personal, um intensiv nachSicherheitslücken zu suchen und diese zu schließen. Das Ergebnis:"Wir haben tickende Zeitbomben, die bereits in den Systemen desLandes platziert wurden", sagte der Informatiker der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). Er stütztsich dabei auch auf Aussagen von IT-Mitarbeitern derLandesverwaltung. Nach Angaben der Polizei wurden in den vergangenenzehn Jahren 22 digitale Angriffe auf Landesbehörden bekannt.Sämtliche attackierte Einrichtungen speichern äußerst sensible Daten:Es sind Polizei, Verfassungsschutz, Landeskriminalamt, TechnischesPolizeiamt, Landesverfassungsgericht, die damaligeOberfinanzdirektion und das Amtsgericht Stendal. Die Angriffeerfolgten durch Schadsoftware, die per Zufall über das Netz gestreutwurde.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell