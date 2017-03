Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Ermittlungen gegen AfD-Abgeordneten Büttner wegen Notrufmissbrauchs

Halle (ots) - Die Vorgänge um den Rauswurf einer AfD-Referentinentwickeln sich immer mehr zum Politkrimi. Im Fokus steht derAfD-Landtagsabgeordnete Matthias Büttner, gegen den dieStaatsanwaltschaft wegen Vergewaltigungsverdachts ermittelt. Büttnerbestreitet den Vorwurf. Jetzt kommt ein neuer dazu: Der 33-Jährigesoll veranlasst haben, den Rettungsdienst zu alarmieren und seineEx-Mitarbeiterin als suizidgefährdet darzustellen. DieStaatsanwaltschaft Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren gegenBüttner und andere wegen Notrufmissbrauchs eingeleitet. Das berichtetdie in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe).Der Anruf ging am 27. Januar in der Magdeburger Rettungsleitstelleein. Ein Anrufer hinterließ den Namen und die Magdeburger Adresse vonLena K., Büttners früherer Mitarbeiterin. Wenig später erreichte einNotarzt des Malteser Hilfsdienstes das Haus und traf auf die Frau.Als diese von der angeblichen Suizid-Gefahr erfuhr, holte sie sichtelefonischen Beistand ihres Anwalts. Der Notarzt rückteunverrichteter Dinge wieder ab. Auf Lena K. wirkte das wohl, alswollte sie jemand als geisteskrank abstempeln. Eine Vertraute siehtdas so: "Hätte sie auf den Rettungsarzt emotional reagiert, hätte mansie gleich in die Psychiatrie mitgenommen. Da wäre sie so schnellnicht herausgekommen, auch als Gesunde." Lena K. stellte nach derEpisode Anzeige gegen unbekannt. Die Staatsanwaltschaft fasst denVerdacht konkreter: Ihr Ermittlungsverfahren mit dem Aktenzeichen 122Js 3425/17 richtet sich "gegen Matthias Büttner und andere". Dasbestätigte ein Sprecher am Mittwoch. Zum konkreten Stand äußerte ersich allerdings nicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell