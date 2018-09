Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Deutsche Schüler in der Unterzahl

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt gibt es durch den Zuzug vonFlüchtlingen sechs Schulen, in denen deutsche Schüler in derMinderheit sind. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung(Freitagsausgabe) unter Berufung auf Zahlen des Bildungsministeriums.10 800 Jungen und Mädchen ohne deutschen Pass lernen derzeit in denSchulen des Landes. Darunter sind EU-Bürger ebenso wie Syrer, diegrößte Einzelgruppe. Die Verteilung ist jedoch höchst ungleich: Rund270 Schulen im Land haben nur einen minimalen Ausländeranteil vonweniger als drei Prozent.Nach den Zahlen gefragt hatte der Chef derLinken-Landtagsfraktion, Thomas Lippmann. Die Schulen mit einerMehrheit nichtdeutscher Schüler sind in Merseburg, Stendal sowie jezweimal in Halle und Magdeburg. Um Kinder mit fehlenden oderschlechten Deutschkenntnissen besser verteilen zu können, hat derLandtag eigens das Schulgesetz geändert. Seit August kann dieSchulbehörde Kinder mit Migrationshintergrund einer anderen Schulezuweisen, "wenn dort pädagogisch günstigere Bedingungen für dieschulische Integration bestehen".Dafür, dass dieser Passus auch genutzt wird, gibt es jedoch keineAnzeichen. Das zeigt eine Anfrage bei den drei Großstädten Halle,Magdeburg und Dessau. An allen weiterführenden Schulen gebe nurbegrenzt Platz, erklärte etwa Halles Bildungs-Beigeordnete KatharinaBrederlow.Auf Antrag der Linken wird sich der Landtag in der kommenden Wochemit dem Thema beschäftigen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell