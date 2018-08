Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Boom der Gemeinschaftsschule endet

Halle (ots) - Anders als in den Vorjahren wächst dieGemeinschaftsschule in Sachsen-Anhalt nur noch geringfügig. Zum neuenSchuljahr kam lediglich eine neue Einrichtung hinzu, wie die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochsausgabe) berichtet. Inden Vorjahren waren durchschnittlich zehn neue Schulen an den Startgegangen. Gemeinschaftsschulen sind eine Alternative zurSekundarschule und zum Gymnasium. In ihr lernen alle Schüler bis zurachten Klasse zusammen, erst danach trennen sich die Zweige je nachSchulabschluss.Die SPD macht für den Einbruch Bildungsminister Marco Tullner(CDU) verantwortlich. "Er versucht, diese Schulform auszuhungern. DieKürzung der Lehrerzuweisung seit dem vergangenen Schuljahr trifft dieGemeinschaftsschule besonders", sagte Rainer Günther, in derLandes-SPD Chef der Arbeitsgemeinschaft für Bildung, der Zeitung. DasBildungsministerium erklärt das nachlassende Interesse mit einempositiveren Image der Sekundarschule. Derzeit gibt es inSachsen-Anhalt 44 Gemeinschaftsschulen, an denen 14.000 Kinderlernen. Dem gegenüber stehen 129 Sekundarschulen mit 38.000 Schülern.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell