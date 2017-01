Halle (ots) - Nach massiven Böller- und Pyrotechnik-Vorfällenmit Dutzenden Verletzen zum Jahreswechsel in Sachsen-Anhaltsprechen Ärzte und Kriminalisten von einer neuen Gefahren-Qualität.Die medizinischen Notfälle der Silvesternacht seien durch "schwereund schwerste" Verletzungen geprägt gewesen, sagte Frank Siemers derin Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). DerDirektor der Klinik für plastische Chirurgie und Brandverletzungen imBergmannstrost-Klinikum Halle sagte dem Blatt weiter, mit rund 50Notfällen sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend hochgewesen - doch die Verletzungen seien verheerender. Experten desLandeskriminalamtes (LKA) warnen indes, die zuletzt im Landsichergestellten illegalen Böller seien "immer größer undgefährlicher". Allein im halleschen Bergmannstrost mussten Ärzte nachSilvester neun mehrstündige Notoperationen durchführen. In einemFall hatte ein explodierender Böller einem Mann das Ohr abgerissen,in mehreren Fällen hatten Feuerwerkskörper Finger abgetrennt. Übersechs Stunden hinweg operierten die Ärzte einen Mann, dem mit einerSchreckschusswaffe in die Hand geschossen worden war. "ZumVergleich: Im vergangenen Jahr hatten wir nur eine Operation", soSiemers. In der Neujahrsnacht seien zusätzliche Ärzte aus derBereitschaft zum Dienst gerufen worden. Auch an der UniklinikMagdeburg registrierten die Ärzte zum Jahreswechsel mit rund 20Notfällen eine ähnlich hohe Verletztenzahl wie im vergangenen Jahr.Der Großteil der Verletzungen sei auf fahrlässigen Umgang mitFeuerwerkskörpern zurückzuführen, sagte Siemers. Laut LKA ist dasbesonders verheerend, da illegal importierte Pyrotechnik aus demAusland immer durchschlagskräftiger werde. Während dasInnenministerium von einem "unerfreulichen Niveau" sichergestellterillegaler Böller spricht, sieht das LKA sogar eine steigende Gefahr.Die Kriminologen stellten im Jahr 2016 verbotene Böller ausRussland sicher, die selbst illegale polnische Modelle in ihrerSprengkraft um das 50-fache überbieten, sagte LKA-Sprecher Andreasvon Koß der Zeitung.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell