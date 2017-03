Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Beamten-Stau: 1200 Polizisten warten auf Beförderung

Halle (ots) - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt gibt indiesem und im kommenden Jahr mit dem Rekord-Landeshaushalt von rund22 Milliarden Euro soviel Geld aus wie noch nie - trotzdem werdenweiterhin viele Polizisten vergeblich auf eine Beförderung warten.Das Innenministerium geht von 1 200 Polizeibeamten aus, die längstbefördert werden könnten, aber zum Teil bereits Jahrzehnte in derWarteschleife sind. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Sie nehmen bereitshöherwertige Dienstposten wahr als es ihrer Bezahlung entspricht."Der Beförderungsstau schiebt sich durch alle Laufbahngruppen", sagteUwe Petermann, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), derZeitung.Besonders betroffen sind laut Petermann die niedrigenDienstposten, die teils zehn oder zwanzig Jahre auf eine Beförderungwarteten. Im Finanzministerium ist das Problem bekannt und wurdezuletzt 2016 in Statistiken erfasst: Damals wurden imInnenministerium 2 122 Fälle - nicht nur Polizisten - festgestellt,in denen Beförderungen möglich waren. "Es ist davon auszugehen, dassder weit überwiegende Teil der möglichen Beförderungen auf dieLandespolizei entfällt", teilt das Finanzressort auf Anfrage desBlattes mit. Das Innenministerium formuliert es so: Rund sechsMillionen Euro seien nötig, um den Beförderungsstau der Polizeiaufzulösen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell