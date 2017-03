Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Bahn will Bahnhof Köthen sechs Monate sperren - Scharfe Kritik von Minister

Halle (ots) - Tausende Fahrgäste in Sachsen-Anhalt können sichschon jetzt auf erhebliche Behinderungen, Verspätungen undZugausfälle zwischen Juni und Dezember 2019 einrichten: Für sechsMonate will die Bahn dann den Bahnhof Köthen, auf halbem Weg zwischenHalle und Magdeburg, komplett sperren, um die veralteten Gleis- undSignalanlagen zu erneuern. Der Konzern bestätigte entsprechendeInformationen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Donnerstagausgabe).Köthen ist neben Halle und Magdeburg einer der wichtigstenBahn-Knoten in Sachsen-Anhalt. Rund 1 800 Fahrgäste steigen täglichauf dem Bahnhof ein, aus oder um. Zudem passieren täglich mehreretausend Pendler in den Regionalzügen und IC den Bahnhof. Zusätzlichrollen auf den betroffenen Strecken täglich dutzende Güterzüge.Die Sperrpläne, von der Bahn als "Diskussionsgrundlage"bezeichnet, sehen den Ausfall jedes zweiten Intercity-Zuges vor; dieübrigen IC-Züge sollen zwischen Halle und Magdeburg über Bitterfeldund Dessau umgeleitet werden, was eine längere Fahrzeit vonmindestens einer halben Stunde bedeuten würde. Die Regionalzügesollen ausfallen.Das Land will sich gegen die halbjährige Vollsperrung wehren.Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) sagte, die StreckeHalle-Magdeburg diene auch als Zubringer zur ICE-Trasse ab Halle inRichtung München und Frankfurt (Main). Daher seien die Pläne"inakzeptabel". Er habe bei der zuständigen Bahntochter DB Netzbereits interveniert. Auch die Stadt Köthen reagierte mit scharferKritik. Eine Vollsperrung des Bahnhofs für sechs Monate "wäre diedenkbar schlechteste Lösung und ein herber Schlag", sagteOberbürgermeister Bernd Hauschild (SPD) der Zeitung. Berufspendlerund Studenten seien auf eine gute Bahnanbildung angewiesen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell