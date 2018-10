Halle (ots) - Der vermeintliche Verkauf des rechtenAntaios-Verlags war nur eine Art PR-Manöver. Der alte und neueBesitzer Götz Kubitschek will auch nicht in die Politikberatungwechseln. Der in der neurechten Szene als Vordenker geltendeKubitschek bestätigte gegenüber der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung am Montag: "Der Verkauf war nichts als einFake." Zuvor hatte er bereits im Blog der ebenfalls von ihm geführtenZeitschrift "Sezession" geschrieben: "Natürlich sind Kositza und ichauch weiterhin die Besitzer unseres Verlages und natürlich werden wirweiterhin diesen Verlag führen und sein Programm gestalten." ZumBeginn der Frankfurter Buchmesse hatte Kubitschek verkündet, Antaiosan den Loci-Verlag verkauft zu haben und selbst künftig als Beratervon CDU- und AfD-Politikern tätig zu sein. Auch diese Aussage, diefür viel Medienecho gesorgt hatte, revidierte er nun vollständig:"Das Feld Politikberatung ist für mich komplett ausgeschlossen. DieRolle des selbstständigen Verlegers ist hochgradig privilegiert imVergleich zum Haifischbecken Politik." Kubitschek schloss gegenüberder Zeitung zudem eine Kandidatur für die AfD bei der Kommunalwahl2019 in Sachsen-Anhalt aus. Mit dem Scheinverkauf wollte der Verlegermöglicherweise die Buchmesseleitung austricksen, die in diesem Jahrrechten Verlagen Stände am Rand der Messe zugewiesen hatte. DerLoci-Verlag, der bis zur Buchmesse noch kein einziges Buchveröffentlich hatte, stand hingegen zentral. Dessen offiziellerGründer, ein Zahnarzt aus Baden-Württemberg, war am Montag nicht füreine Stellungnahme zu erreichen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell