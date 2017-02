Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Nach Alkohol-Rede: Kurze bei Medienanstalt in der Kritik

Halle (ots) - Seine umstrittene Alkohol-Rede im Landtag vonSachsen-Anhalt könnte für den CDU-Politiker Markus Kurze nun späteKonsequenzen nach sich ziehen. Der parlamentarische Geschäftsführerder CDU-Landtagsfraktion ist auch Vorsitzender derLandesmedienanstalt Sachsen-Anhalt. Bei der Aufsichtsbehörde fürprivate Radio- und Fernsehprogramme wird nicht nur kritisch gesehen,dass Kurze alkoholisiert eine Rede hielt - sondern auch, dass er denöffentlich-rechtlichen Rundfunk scharf kritisierte. Das berichtet diein Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe). Der46-jährige medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion hatte kurz vorWeihnachten im Landtag die Berichterstattung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks scharf kritisiert. Er warf etwa derARD eine "verzerrte" Berichterstattung über Flüchtlinge vor. Andersals dargestellt seien 80 Prozent der Flüchtlinge "junge Männer, dienormalerweise ihr Land aufbauen müssten", hatte Kurze behauptet. DieÄußerungen hatten Jubel bei der AfD ausgelöst - und Entsetzen beiKurzes Parteifreunden - zumal der Mann aus Burg erkennbaralkoholisiert war. Kurze erklärte das später mit Auswirkungen derFraktionsweihnachtsfeier am Vorabend. Kurze wurde in der Folge inseiner Fraktion kritisiert und im Internet als "glühweinpolitischerSprecher der CDU" verspottet. Die Mitglieder der Landesmedienanstalttrieb am Mittwoch - der ersten turnusmäßigen Versammlung seit KurzesAuftritt - weniger die Form der Rede um, sondern der Inhalt. "Erkann sich als Vorsitzender der Landesmedienanstalt nicht so äußern",sagte ein Teilnehmer des Treffens der Zeitung. Man sei in der Debattepfleglich mit Kurze umgegangen. Einigen Mitgliedern der Anstalt machees aber Sorgen, dass Kurze keinerlei Reue gezeigt habe. "Er hat,glaube ich, noch nicht einmal wirklich darüber nachgedacht, was erda gesagt hat." Unter den Mitgliedern der Anstalt gibt es jedochoffenbar keine Mehrheit, um Kurze abzusetzen. Zumindest derzeit.Tenor der Versammlung, in der Kurze trotz kontroverser Debattepfleglich behandelt worden sein soll, war auch eher, den Politikerzu verwarnen. Sein Auftritt soll nun weiter diskutiert werden ineinem Ausschuss der Anstalt. Gegenüber der Zeitung bemühte sich Kurzeam Mittwoch, seine Tätigkeit in der Medienanstalt von demLandtagsauftritt abzugrenzen. Er werde weiter "in der gebotenenÜberparteilichkeit" private Rundfunkanbieter kontrollieren, was er"klar von meiner politischen Arbeit im Landtag trenne". Gleichzeitignehme er die Anregung der Versammlung auf, "sich dort mitgesellschaftspolitischen Themen die Medien betreffen auch intensiverauszutauschen".Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell