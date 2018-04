Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Affäre weitet sich aus: Polizeischüler sollen mit Drogen gehandelt haben

Halle (ots) - Die Drogenaffäre an Sachsen-Anhalts Polizeischuleweitet sich aus. Nach Informationen der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) flogen zwei der vier zuletztgefeuerten Anwärter sogar wegen Drogenhandels - und nicht nurDrogenbesitzes - von der Polizeiakademie in Aschersleben. Darüberhinaus laufen aktuell drei weitere Disziplinarverfahren gegenAnwärter. In allen Fällen geht es um Verstöße gegen dasBetäubungsmittelgesetz. Die Zeitung hatte berichtet, dass es in denvergangenen sechs Monaten zu Razzien bei Polizeischülern kam. Wie nunbekannt wird, gab es neben der aktuellen Serie seit 2010 zudem eineweitere Entlassung.Die Polizeihochschule in Aschersleben steht besonders im Fokus,seit die Landesregierung die Aufstockung der Einsatzkräftebeschlossen hat. Statt derzeit 5 800 Beamten sollen langfristig 7 000Polizisten im Bundesland arbeiten. Das bedeutet eine besondereHerausforderung für die Hochschule: Allein 2017 kamen rund 700Anwärter. Wie es nun aus Sicherheitskreisen heißt, sollen einigeBeschuldigte aus älteren Jahrgängen stammen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell