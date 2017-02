Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik AfD von Burschenschaften unterwandert?

Halle (ots) - Die AfD-Landtagsfraktion hat mindestens vierMitglieder schlagender Studentenverbindungen aus Leipzig, Marburg undKöln eingestellt. Alle gehören der extrem rechten DeutschenBurschenschaft an. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe). Viele konservativeStudentenverbindungen haben diesen Dachverband wegen seiner fehlendenAbgrenzung zu Extremisten verlassen. Die Deutsche Burschenschaftakzeptiert ausschließlich deutschstämmige Mitglieder, einzelneBurschenschaften werden vom Verfassungsschutz beobachtet. DieAfD-Landtagsfraktion äußerte sich gegenüber der Zeitung nicht zumVorwurf, sie werde durch Burschenschafter unterwandert. Vom privatenEngagement der Angestellten wisse man nichts, teilte dieFraktionsspitze auf Nachfrage der Zeitung mit. Zu den Eingestelltengehört Andreas Graudin, der zuletzt in der islamfeindlichen Partei"Pro Deutschland" aktiv war. Diese wird von der AfD alsrechtsextremistisch eingestuft. Laut gültiger Parteisatzung dürfenEx-Mitglieder von "Pro Deutschland" nicht in die AfD aufgenommenwerden. Graudin bekam gleichwohl ein Parteibuch.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell