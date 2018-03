Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik AfD Sachsen-Anhalt: Weitere Rückzüge aus Parteispitze

Halle (ots) - An der Parteispitze der AfD in Sachsen-Anhalt deutetsich eine Wachablösung an. Mario Lehmann hat seinen Rücktritt alsVorstandsmitglied erklärt. Am Mittwoch informierte er seineParteikollegen. Landeschef André Poggenburg bestätigte gegenüber derin Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe)den Schritt. Lehmann ziehe damit offenbar Konsequenzen aus denvergangenen Wochen.Hintergrund: Seit Monaten steht gegen Poggenburg und Lehmann derVorwurf der Vetternwirtschaft im Raum. Denn auch Lehmanns TochterLisa sitzt im Vorstand, ist mit Poggenburg liiert. Der Druck wuchsseit Ende 2017 enorm, als bekannt wurde, dass Poggenburg seineLebensgefährtin als Azubi in die Fraktion geholt hatte. Intern heißtes nun, der Landesvorstand sei nicht mehr arbeitsfähig gewesen. "Esfehlte der Zusammenhalt", so ein Parteimitglied. Zu viel Energiesei aufgewendet worden, um ständige Konflikte zu lösen. DerLehmann-Clan könnte nun vollständig aus dem Vorstand verschwinden.Poggenburg sagte am Mittwoch der Zeitung, "meiner Kenntnis nach wirdauch Lisa Lehmann nicht mehr für einen Vorstandsposten antreten". ImSommer wählt die AfD turnusmäßig ein neues Gremium. Aufgrund desDrucks und interner Kritik hat auch bereits Poggenburg den Rückzugals Partei- und Fraktionschef angekündigt. Ende März legt er dieSpitzenämter nieder.Offen ist, wer die Partei in Zukunft führt. AfD-Mitgliederhandeln etwa Robert Farle, den parlamentarischen Geschäftsführer derFraktion, und Bundestagsmitglied Martin Reichardt als Kandidaten.Mit Blick auf Reichardt gab Poggenburg zu bedenken, das Mandat undder Landesvorsitz "schließen sich fast aus".Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell