Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik - AfD-Parteitag: Tillschneider triumphiert gegen Kritiker

Halle (ots) - Der sachsen-anhaltische LandtagsabgeordneteHans-Thomas Tillschneider bleibt Vorsitzender des AfD-Kreisverbandesim Saalekreis. Mit 37 zu 18 Stimmen überstand er auf einem Parteitagam Sonntag in Schnellroda deutlich den unter anderem vom LandtagsvizeWilli Mittelstädt unterstützten Abwahlantrag. Das berichtet die inHalle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe).Tillschneider gilt auch innerhalb der AfD als Rechtsaußen. SeineKritiker an der Parteibasis stören sich aber vor allem an seinem vonihnen als autoritär empfunden Führungsstil. Für den 40-Jährigen wardas Votum der Basis nach jüngsten Niederlagen beim Versuch in Landes-und Bundesvorstand gewählt zu werden, ein wichtiger politischerErfolg.