Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik AfD-Landeschef Poggenburg droht Parteifreunden - Fraktion vor Spaltung?

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts AfD-Chef André Poggenburg willGegner seines Landesvorstands absetzen. Die Drahtzieher desgescheiterten Putsches vom vergangenen Wochenende sollten ihre Ämterabgeben, sagte er der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Freitagausgabe). Andernfalls werde der Landesvorstand durchgreifen.Parteiausschlussverfahren lehnt Poggenburg hingegen ab. In einerChatgruppe hatten unzufriedene AfD-Mitglieder die Ablösung derParteispitze vorbereitet, beteiligt waren auch Kreisvorsitzende. "Ichwürde mir wünschen, dass sich einige Funktionäre zu ihrem Tun äußernund ihr Amt abgeben", sagte Poggenburg dem Blatt.Auch Bundestags-Direktkandidaten, die Mitglied der Chatgruppewaren, geraten jetzt unter Druck. Es geht um Armin Friese(Bundestags-Wahlkreis Harz), Wolfgang Rehfeld (Börde - JerichowerLand) und Kay-Uwe Ziegler (Anhalt). Beim Parteitag am vergangenenWochenende hätten einige gemerkt, dass sie keinerlei Rückhaltbesäßen, sagte Poggenburg, ohne Namen zu nennen. Daraus sollten sienun Konsequenzen ziehen. "Im Landesvorstand werden wir uns Gedankenmachen, ob wir die Nominierung wiederholen lassen." Rechtlich sei daszulässig.Unklar ist, ob die 25-köpfige Fraktion im Landtag den Konfliktübersteht. Mehrere AfD-Abgeordnete halten für denkbar, dass sichUnzufriedene abspalten. Auch Fraktionschef Poggenburg schließt dasnicht aus. "Es gibt einige, die möchten nicht mehr an einem Tischsitzen." Die Fraktion müsse nun gemeinsam über Konsequenzen beraten.