Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Nach AfD-Kritik - Bischof Feige verteidigt Haltung der Kirchen

Halle (ots) - Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige hat Kritik anden christlichen Kirchen zurückgewiesen. "Wenn den Kirchen gerade injüngster Zeit zunehmend vorgehalten wird, sie würden sich zu stark indie Politik einmischen und damit ihre eigentliche Aufgabe - dieSeelsorge an den Einzelnen - vernachlässigen, scheint das eher demReligionsverständnis zu entsprechen, das Marx damals kritisieren zumüssen meinte", schreibt der Geistliche in einem Gastbeitrag für diein Halle erscheinenden Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabendausgabe) undmit Bezug auf das berühmte Zitat von Karl Marx, wonach Religion"Opium für das Volk" sei. In seinem Gastbeitrag betont Bischof Feige,"für wache Christen und eine dem Evangelium verpflichtete Kirchegehören sowohl Glaube und Vernunft als auch zeitliches und ewigesLeben zusammen".Zuletzt hatte in Sachsen-Anhalt die AfD scharfe Kritik an denchristlichen Kirchen geäußert, weil diese die AfD ausgrenzten.Spitzenvertreter der Landes-AfD kündigten deswegen ihrenKirchenaustritt an.In seinem Gastbeitrag setzt sich Feige kritisch mit derMarx-Religionskritik auseinander und verurteilt insbesondere derenAuswirkungen in Kommunismus und real existierendem Sozialismus: "Ausder theoretischen Religionskritik wurde ein unerbittlicher Kampfgegen alle, die nicht dem dialektischen und historischenMaterialismus huldigten", so Feige.Karl Marx wurde am 5. Mai vor 200 Jahren geboren. DieMitteldeutsche Zeitung begleitet das mit einer Serie vonGastbeiträgen. Dabei setzen sich Prominente aus Sachsen-Anhalt mitberühmten Marx-Zitaten auseinander.