Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Ärger um HFC-Stadion: Minister stoppt Zahlung

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht(CDU) will der Stadt Halle untersagen, Zuschüsse an den Betreiber desFußballstadions zu zahlen, in dem der Drittligist Hallescher FCspielt. Das berichtet die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Donnerstagausgabe). Eine Verfügung der Kommunalaufsicht istdemnach bereits in Arbeit. Es geht um jährlich bis zu 870.000 Euro.Stahlknecht begründet sein Vorgehen mit der in seinen Augen zuniedrigen Miete, die der Hallesche FC für die Nutzung des Stadionszahlt. Nach Aussage des Ministers beläuft sich die Miete auf 195.000Euro, die Nebenkosten sind bei 50.000 Euro gedeckelt. Das sei nicht"marktüblich", moniert der Minister. Die Stadt Halle verstoße damitgegen EU-Beihilferecht. Der CDU-Politiker will nun als Chef derKommunalaufsicht einen sofortigen Zahlungsstopp erwirken. Dieserwerde so lange wirksam bleiben, bis die Stadt eine marktübliche Mieteinklusive Betriebskosten erhebt oder bis sie für ihre Zahlungen eineErlaubnis der EU vorlege, heißt es in einem internenSachstandsbericht, den die Zeitung zitiert.