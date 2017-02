Halle (ots) - Für einen deutlich schlankerenöffentlich-rechtlichen Rundfunk plädiert Rainer Robra, Chef derStaatskanzlei in Magdeburg und zuständig für Medienpolitik inSachsen-Anhalt. "Es gibt zu viele Doppelstrukturen", sagte Robra imGespräch der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Dasgelte nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für das Programm.Künftig sollten sich die dritten Rundfunkprogramme wie der MDRstärker auf regionale Sendungen beschränken und ARD und ZDF dienationalen Themen überlassen. "Die Frage ist ja: Wie viel brauchenwir vom Gleichen?" Auch mit Blick auf immer teurereSportvermarktungsrechte stelle sich die Frage, was dasöffentlich-rechtliche Fernsehen noch leisten könne. Die Preise fürOlympische Spiele und andere Top-Veranstaltungen bewegten sich "inDimensionen, die kein öffentlich-rechtlicher Sender dieser Welt mehrstemmen kann", sagte Robra. Um den Rundfunkbeitrag stabil zu halten,müssten die Sender in Zukunft zwingend sparen. "Sie stehen auch vorder Herausforderung, die Zuschauer-Akzeptanz aufrecht zu erhalten",so Robra.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell