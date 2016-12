Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt / Migration Flüchtlingszustrom nach Sachsen-Anhalt ebbt ab

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt kommen seit einem Dreivierteljahrim monatlichen Durchschnitt nur noch 450 Flüchtlinge an. Auf demHöhepunkt des Zustroms im November 2015 waren es mehr als 8 000. Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Freitagausgabe). Das Landesinnenministerium zeigt sich optimistisch,dass die Zahlen noch weiter sinken. "Allerdings können wir dieSituation im Nahen Osten und in Nordafrika nicht prognostizieren",sagte Sprecher Christian Fischer der MZ. Während in denGemeinschaftsunterkünften mittlerweile viel Platz freibleibt, stocktjedoch die Integration in den Arbeitsmarkt. Von den Neuankömmlingenverdienen bislang nur die wenigsten eigenes Geld. In Sachsen-Anhalthatten im November 840 Frauen und Männer aus nichteuropäischenAsylherkunftsländern sozialversicherungspflichtige Arbeit. Weitere381 gingen einem Minijob nach. Gleichzeitig waren 11 500 Flüchtlingearbeitssuchend gemeldet. Als Grund für diese Schere nennt dieAgentur für Arbeit fehlende Deutschkenntnisse.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell