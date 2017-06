Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU)hat sich gegen eine Fortsetzung der "Zorn"-Filme ausgesprochen.Gegenüber der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Mittwochausgabe) sagte Tullner, dass er keine Notwendigkeit fürweitere "Zorn"-Filme sehe. "Ich persönlich halte die Filme in derQualität, wie sie bisher gedreht wurden, für verzichtbar." Zuvorhatte sich der Minister, der auch CDU-Kreisvorsitzender in Halle ist,wo die bisherigen fünf Filme gedreht wurden, mit einem drastischenPost auf Facebook geäußert: "Diese Filme braucht niemand.Verschwendete Lebenszeit." Die öffentlichen Äußerungen Tullnersfallen mitten in die Entscheidungsphase, wie es mit "Zorn" imFernsehen weitergeht. Die Produktionsgesellschaft Degeto will darüberim Juli entscheiden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell