Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Landesregierung Fall Felgner sorgt für neue Unruhe

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Finanzministerium und dieStaatskanzlei haben den Vorwurf des zurückgetretenenWirtschaftsministers Jörg Felgner (SPD) zurückgewiesen, seineWeiterbeschäftigung im Landesdienst verhindert zu haben. "Davon kannkeine Rede sein", sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe amSonntag der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Montagausgabe) MZ. "Wenn er will, kann er sich jederzeit wiederbewerben, im Landesdienst zu arbeiten." Felgner hatte imMZ-Interview kritisiert, er sei nach dem Rücktritt im November gegenseinen Willen in den Ruhestand versetzt worden. Und das, obwohl dererst 44-Jährige seit 1991 im öffentlichen Dienst gearbeitet undseitdem Erfahrung gesammelt habe. Als Pensionär erhält er derzeitknapp 4 000 Euro brutto monatlich.