Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Kriminalität Waffenfund bei Rechtsextremen?

Halle (ots) - Der spektakuläre Fall eines massiven Fundes von Kriegswaffenmitten in der Landeshauptstadt Magdeburg bekommt nun eine politische Dimension.Der Mann, dessen Wohnung bereits im November von Sondereinheiten der Polizeigestürmt wurde, steht unter Rechtsextremismusverdacht, berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Wochenendausgabe). Die Behörden prüfen, obseine zahlreichen Waffen einsatzfähig waren und wozu sie eingesetzt werdensollten. Nach MZ-Informationen vermuten Sicherheitsbehörden, der Mann könneVerbindungen in die Reichsbürgerszene haben. Deren Anhänger erkennen dieBundesrepublik nicht als legitimen Staat an, verweigern sich Behörden. Die Szenegilt als waffenaffin. Der 33-Jährige soll in Niedersachsen im Bereich derKampfmittelbeseitigung gearbeitet haben. Der Waffenfund hatte deutschlandweitAufsehen erregt: Das SEK fand in dem gestürmten Apartment im Stadtteil Crakaunicht nur Granaten, Minen und zwei Panzerfäuste aus den beiden Weltkriegen. Esstellte auch eine russische Luft-Luft-Rakete sicher, die nachExperteneinschätzung echt ist.