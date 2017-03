Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Justiz Neue Vorwürfe im Mordfall Yangie Li

Halle (ots) - Im Mordprozess um den Tod der chinesischen StudentinYangjie Li in Dessau-Roßlau sind neue Vorwürfe gegen die Mutter undden Stiefvater des Angeklagten Sebastian F. laut geworden. NachInformationen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Montagausgabe) haben Hinweise aus der Bevölkerung mehrereBehörden zu erneuten Prüfungen veranlasst. Dabei soll es auch umdas Gartenlokal gehen, das die Mutter des Angeklagten undKriminalistin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost und derehemalige Polizeirevierleiter von Dessau-Roßlau einen Tag nach deroffiziellen Trauerfeier für das Mordopfer eröffnet hatten. InternenAngaben zufolge gibt es offenbar Zweifel, ob die spätere Übertragungdes Geschäftes an eine nahe Verwandte korrekt und legal gewesen sei.Wie aus Kreisen der Finanzverwaltung zu erfahren war, könne dieUntersuchung feststellen, ob es sich dabei um ein steuerlichesVergehen oder unter Umständen um ein strafrechtlich relevantesVerhalten handelt. Dem Ehepaar war durch den Dienstherrn derNebenerwerb zunächst genehmigt, später aber wieder versagt worden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell