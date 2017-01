Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Innere Sicherheit Zulauf zum kleinen Waffenschein ist ungebrochen

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Bevölkerung hat über das gesamteJahr 2016 hinweg aufgerüstet. Tausende Menschen beantragten erstmalseinen kleinen Waffenschein, der zum Tragen von Gas-, Schreckschuss-,und Signalpistolen in der Öffentlichkeit berechtigt. Das berichtetdie in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montag-Ausgabe).Die Zahl der registrierten Scheine stieg um 67 Prozent, von 5 019 imJanuar auf 8 407 im Dezember. Gleichzeitig registrierte die Polizeiproblematische Entwicklungen. So zählte die Polizeidirektion Süd -zuständig für Halle, Mansfeld-Südharz, den Saalekreis und denBurgenlandkreis - einen 16-Prozent-Zuwachs der Kriminalfälle, indenen das Waffengesetz verletzt wurde. Statt 327 Delikten im Jahr2015 waren es im vergangenen Jahr 379: der höchste Wert in sechsJahren. Die Statistik erfasst beispielsweise auch Fälle, in denenverbotene Springmesser oder Schlagstöcken eine Rolle spielen. DasInnenministerium zählte im vergangenen Jahr 96 Schusswaffendelikte,das war der zweithöchste Wert in vier Jahren. Nur 2015 waren es mehr(132).Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell