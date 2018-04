Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Innere Sicherheit Rauschgift-Serie an Sachsen-Anhalts Polizeiakademie: Vier Anwärter gefeuert

Halle (ots) - Eine Serie von Drogendelikten erschüttertSachsen-Anhalts Polizei-Hochschule. Gegen mehrere Nachwuchspolizistender Akademie in Aschersleben (Salzlandkreis) ermittelt derzeit diePolizeidirektion Nord in Magdeburg. Die Anwärter sollen illegalesRauschgift besessen haben. Es kam zu Razzien bei Polizeischülern,bestätigte die Direktion der in Halle erscheinenden MitteldeutschenZeitung (Donnerstagsausgabe). Laut Innenministerium wurde vierAnwärtern bereits gekündigt. Die Gesamtzahl der Beschuldigten bliebaber offen: Die Magdeburger Ermittler vermieden auf Anfragedetailliierte Auskünfte.Die Fachhochschule ist die Nachwuchsschmiede der Landespolizei,sie bietet Ausbildung, Studium und Fortbildungen an. Allein 2017kamen 700 neue Nachwuchskräfte. Auch in den kommenden Jahren werdendie Zahlen hoch bleiben müssen, denn Sachsen-Anhalt will seinePolizeistärke von derzeit 5.800 auf langfristig 7.000 Beamte erhöhen.Doch die jetzt laufenden Ermittlungen gegen Anwärter sehenInnenpolitiker mit Sorge. "Das sind keine Bagatellen", sagteSPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben der MZ. "Wir müssen beiPolizeianwärtern besonders hohe Maßstäbe anlegen, auf dem Campus undin der Freizeit." Der Chef des Innenausschusses im Landtag, derAfD-Abgeordnete Hagen Kohl, kritisierte das Ministerium: "Die 700neuen Anwärter wurden als Erfolg verkauft, doch man muss sich jetztfragen, ob da sorgfältig ausgewählt wurde. Wir brauchen keine Kifferin Uniform."Das Landes-Innenministerium demonstrierte angesichts derRauschgift-Zwischenfälle Härte: "Das Ministerium für Inneres undSport missbilligt diese Verfehlungen aufs Schärfste." Fehlendecharakterliche Eignung sei ein Entlassungsgrund. "Anwärter, bei denenaufgrund von Drogenbesitz oder Drogenkonsum die charakterlicheUngeeignetheit festgestellt wird, verlassen die Fachhochschuleumgehend."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell