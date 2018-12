Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Innere Sicherheit Nachfrage nach Kleinen Waffenscheinen steigt weiter an

Halle (ots) - Sachsen-Anhalt rüstet seit Jahren privat auf. In denvergangenen vier Jahren stellten die Behörden so viele KleineWaffenscheine aus wie nie zuvor: Von 2015 bis 2018 kletterte derenZahl um 7 000 auf etwa 11 600 Stück, das ist deutlich mehr als eineVerdopplung. Das berichtet die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Freitagausgabe). Der Kleine Waffenschein berechtigt zumTragen von Schreckschuss-, Gas- und Signalpistolen in derÖffentlichkeit. Unter anderem die Gewerkschaft der Polizei (GdP)warnt seit Jahren vor der Privataufrüstung und einer Gewaltspirale.Die neuen Zahlen veröffentlichte Sachsen-Anhalts Innenministerium amDonnerstag auf MZ-Anfrage. Ein starker Anstieg bei der Vergabe vonKleinen Waffenscheinen ist auch in allen anderen Bundesländern zuverzeichnen. Bundesweit erhöhte sich deren Zahl rapide. 2014 gab esin ganz Deutschland 260 000 Kleine Waffenscheine, im Oktober diesenJahres waren es bereits knapp 600 000.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell