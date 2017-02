Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Geheimdienst Trojaner-Befall beim Verfassungsschutz im April 2016 war kein Cyberangriff

Halle (ots) - Als im April vorigen Jahres auf Dienstrechnern desVerfassungsschutzes Sachsen-Anhalts Trojaner entdeckt wurden, sinddie Behörden von einem Cyber-Angriff ausgegangen. Nun stellt sichheraus: Der Trojaner-Befall war die Folge eines unglücklichenZufalls. Das berichtet di ein Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Mittwochausgabe). Demnach hatte ein Mitarbeiter desGeheimdienstes an seinem Arbeitsplatz-Computer auf sein privatesPostfach zugegriffen und dort eine Mail abgerufen. Über deren Anhanggelangte der Trojaner an sein Ziel. Nach Angaben desInnenministeriums handelte es sich um eine so genannteErpressersoftware, welche die Daten von vier Mitarbeiternverschlüsselt und unbrauchbar gemacht habe. Lahmgelegt waren demnachDienstrechner, die mit dem Internet und dem übrigen Datennetz derLandesverwaltung verbunden sind. Daneben hat der Verfassungsschutzaber ein internes geschlossenes Netzwerk, in dem vertrauliche Datengespeichert werden. Dieses Netz war laut Ministerium "zu keinemZeitpunkt von der Verschlüsselung betroffen". Wohl auch deshalb hatteder Vorfall keinerlei Konsequenzen - weder für den betroffenenMitarbeiter noch für die Datensicherheit an sich. Generell ist esBeschäftigten in der Landesverwaltung gestattet, vom Dienstrechneraus auf ihre privaten Mail-Postfächer zuzugreifen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell