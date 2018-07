Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt Gefährliche Zecken - Zahl der Borreliose-Erkrankungen gestiegen

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl derBorreliose-Erkrankungen, die durch Zeckenbisse übertragen wird,stark erhöht. Das berichtet die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Donnerstag-Ausgabe). Allein in den ersten sechs Monaten desJahres gab es 152 Infektionen, wie aus Statistiken des Landesamtesfür Verbraucherschutz hervorgeht. Im Jahr zuvor wurden in demgleichen Zeitraum nur 124 Fälle registriert. Auch bundesweit ist dieZahl der Infektionen gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gabes in den ersten sechs Monaten 1 334 Fälle, im Vorjahr waren es imgleichen Zeitraum nur 1 115. "Die Zahl der Infizierungen ist aberregional sehr unterschiedlich", sagt Peggy Wießner, Sprecherin desLandesamtes, der MZ. Besonders betroffen seien zwei Landkreise. ImSalzlandkreis und in der Börde traten mit insgesamt 95Infektionen fast zwei Drittel aller Fälle auf. Zum Vergleich: ImBurgenlandkreis wurde bisher nur eine Infektion registriert. Fürdie großen regionalen Unterschiede führen die Experten vor allem zweiGründe an. Zum einen gebe es in einigen Landkreisen bessereLebensräume für die Zecken, sagt Wießner. Am wohlsten fühlen sichdie Tiere an Waldrändern, in Gärten und Parks oder an Bächen. Zumanderen meldeten Ärzte nicht jede Infektion. "In unseren Statistikenwerden aber nur Fälle aufgelistet, die im Labor bestätigt wordensind", sagte sie. "Tatsächlich muss deshalb von einer viel höherenInfektionszahl ausgegangen werden."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell