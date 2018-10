Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt / Fußball 58 000 Einsatzstunden der Polizei bei Spielen des FCM und des HFC

Halle (ots) - Halle. Neben Einsätzen bei Demonstrationen werdendie Beamten der Landespolizei durch die aufwendige Absicherung vonFußballspielen belastet. In der Fußballsaison 2017/18 kamen beiSpielen des Halleschen FC und des FC Magdeburg mehr als 58 000Einsatzstunden zusammen. Das ergibt eine Antwort desInnenministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Eva vonAngern (Linke), über die die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung berichtet (Freitag-Ausgabe). "Es sind immer mehr Spieltagemit größerem Aufwand an Kräften und Bereitstellung von Wasserwerferngeprägt. Dabei sind die meisten Spiele friedlich", sagte von Angernder MZ. Fast 9 000 heimische Beamte, aus anderen Ländern und derBundespolizei wurden eingesetzt, um insgesamt 41 Spiele der damaligenDrittligaclubs abzusichern, darunter waren drei Pokalspiele. Abernicht nur Bereitschaftspolizisten, auch schweres Gerät wurde zu denSpielen aufgefahren: 24 Wasserwerfer-, zwei Reiterstaffeln- und sechsHubschraubereinsätze listet das Ministerium für die Heimspiele derbeiden Clubs auf. Angaben zu den Einsatzkosten für alle Spiele machtdas Ministerium nicht. Man kann aber von einem sattenMillionenbetrag ausgehen. Für ein Spiel hat das Ministerium aufAnfrage von Angerns die Kosten kalkuliert. Es handelte sich um dieBegegnung HFC gegen den Karlsruher SC im Februar. Den Einsatz voneinem Hubschrauber (drei Stunden in der Luft), gleich dreiWasserwerfern und 440 Beamten bezifferte das Ministerium exakt auf162 292,77 Euro.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell