Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Bildung Uni Magdeburg will Lehrer ausbilden - und eckt damit bei der Landespolitik an

Die Otto-von-Guerike-Universität in Magdeburg plant,ab dem Wintersemester einen Lehramtsstudiengang im BereichNaturwissenschaft anzubieten - und ruft damit die Politik auf denPlan. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Mittwochausgabe). Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD)reagierte zurückhaltend auf das Vorhaben. Er verwies auf eineVereinbarung, wonach die Konzentration der Lehrerausbildung an derUni Halle festgeschrieben ist. Das Vorgehen der Uni Magdeburgwiderspreche dem. Der Senat der Universität hatte beschlossen, einenLehramtsstudiengang für Gymnasien und Sekundarschulen mit derFächerkombination Mathematik/Physik einzuführen.Das braucht dieZustimmung des Ministeriums.