Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/ Bildung/ Freie Träger Schulen proben den Aufstand

Halle (ots) - Der Streit um die Finanzierung freier Schulen inSachsen-Anhalt eskaliert. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe). Zahlreiche Träger wollenjetzt gerichtlich gegen das Land vorgehen, darunter auch diekatholischen Edith-Stein-Schulstiftung als größter Träger freierSchulen im Land. Sie wehren sich dagegen, dass das Land den Lehrernan öffentlichen Schulen eine Gehaltserhöhung genehmigt hat, denfreien Schulen diesen Aufschlag jedoch verweigert. NachMZ-Informationen geht es um Gesamtkosten von mindestens 20 MillionenEuro pro Jahr.In der letzten Erfahrungsstufe 6 erhalten angestellte Lehrer anweiterführenden Schulen im öffentlichen Dienst jetzt 5 622 Euro.Das Gehaltsplus durch diese neu eingeführte Erfahrungsstufe giltbereits seit Januar 2018. Die staatliche Unterstützung derPrivatschulen orientiert sich hingegen weiterhin an der niedrigerenErfahrungsstufe 4 (4 857 Euro). Auch aus Sicht desBildungsministeriums ist das zu wenig. Eine Erhöhung zumindest aufStufe 5 hat das Finanzministerium jedoch auf Eis gelegt. Der VerbandDeutscher Privatschulen (VDP) Sachsen-Anhalt hält das für einenRechtsbruch. Laut Schulgesetz basiert die Finanzierung der freienSchulen auf dem Bruttoentgelt angestellter Lehrer - und zwar nach demaktuellen Tarifvertrag. "Hier wird bewusst gegen geltendes Rechtverstoßen", klagt VDP-Geschäftsführer Jürgen Banse. "Die Schulenverlieren das Vertrauen in die Landesregierung."