Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Berateraffäre AfD feuert ihren Privatdetektiv

Die AfD-Landtagsfraktion hat sich von einemPrivatdetektiv getrennt, mit dem sie Licht in die Berateraffäre desFinanzministeriums bringen wollte. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe) Der Geschassteist eine schillernde Figur: Burker-Wieland Jüngling war von 1998 bis2002 SPD-Landtagsabgeordneter, später kandidierte er für eineWählervereinigung, noch später für die FDP. Seine Tätigkeit für dieAfD-Fraktion im Landtag endet nun nach wenigen Wochen. "Ich bin nichtlänger als Berater beauftragt", bestätigte er der MZ. Aus der AfDhieß es auf Nachfrage, man habe erst während der Zusammenarbeitfestgestellt, dass Jüngling kein Volljurist sei. Neuer Berater derAfD-Fraktion ist der Weißenfelser Bodo Walther. Er arbeitet in einerLeipziger Anwaltskanzlei.