Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Agrar Keine staatliche Hilfe für Waldbesitzer in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Trotz enormer Waldschäden durch Sturm und Dürrelehnt Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert einezusätzliche staatliche Hilfe für die Forstbesitzer ab. "Ich sehe dieBedingungen dafür nicht gegeben", sagte die Ministerin der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). Das Landunterstütze nur Landwirte, die Ernteeinbußen von mehr als 30 Prozenthaben und deren Existenz gefährdet ist. "Bei mir hat sich noch keinWaldbesitzer gemeldet, der seinen Betrieb aufgeben muss", sagteDalbert weiter.Nach Angaben des Ministeriums liegen die Aufforstungsschäden durchdie Dürre in Sachsen-Anhalt bei neun Millionen Euro und dieBrandschäden bei etwa 650 000 Euro. Weitere Schadenssummen etwa durchStürme seien noch nicht ermittelt worden. Der WaldbesitzerverbandSachsen-Anhalt spricht von 140 Millionen Euro Schaden allein durchdie Stürme in den vergangenen zwölf Monaten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell