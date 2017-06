Mitteldeutsche Zeitung: zu SPD und Rente

Halle (ots) - Zwar liegen die Vorstellungen für eine längereAuszahlung des Arbeitslosengeldes I seit geraumer Zeit auf dem Tisch;es soll bekanntlich an die Bereitschaft zur Qualifizierung gebundenwerden. Vorige Woche folgte ein Papier zur inneren Sicherheit und amMittwoch eines zur Rente. Auch wenn das sozialdemokratischeSteuerkonzept unverändert aussteht: Gleiches gilt für dasWahlprogramm der Union - das gesamte Wahlprogramm, an dem im kleinenKreis gearbeitet wird. Die SPD wird so gesehen mit einer ganz anderenElle gemessen als CDU und CSU. Gerecht ist das nicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell