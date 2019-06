Mitteldeutsche Zeitung: SPD Sachsen-Anhalt/ Landtagswahl/ Fraktionschefin Katja Pähle strebt Spitzenkandidatur an

Halle (ots) - Halle - Sachsen-Anhalts SPD-FraktionsvorsitzendeKatja Pähle strebt die Spitzenkandidatur der Sozialdemokraten bei dernächsten Landtagswahl an. Das sagte sie der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Sie wolle einSpitzenteam mit Wirtschaftsminister Armin Willingmann undSozialministerin Petra Grimm-Benne bilden. "Ich bin bereit, in diesemTeam die Spitzenkandidatur zu übernehmen - wenn die Partei dasträgt", sagte die Hallenserin. "Die letztendliche Entscheidung trägtdie SPD-Basis, davor habe ich große Demut." Pähle sagte über dasTrio: "Wir finden, wir haben gute Arbeit geleistet, SPD-Politikdurchgesetzt." Die nächsten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt findenregulär 2021 statt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell