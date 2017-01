Mitteldeutsche Zeitung: zu Russland und Hacker

Halle (ots) - Heute sind die US-Spione nicht alleine mit ihrenBehauptungen, dass russische Hacker ihr Unwesen treiben. Der deutscheVerfassungsschutz hat nach eigenen Angaben eine Attacke auf Computerder Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europaaufgedeckt. Es gebe Indizien, die auf russische Quellen hindeuten.Wenn man also davon ausgeht, dass der Geheimreport aus den USAWahrheiten enthält, dann ist die Reaktion des designiertenUS-Präsidenten Donald Trump unverständlich - und Noch nie hat sichein US-Präsident schon vor Amtsantritt derart mit seinen eigenenGeheimdiensten überworfen wie Trump es in diesen Tagen tut. Unklar,was er damit erreichen will. Wahrscheinlich spricht er wieder nur ausdem Bauch heraus, wie schon so oft.gefährlich. Wenn der Kremlerkennt, dass seine Desinformationskampagne in den USAunwidersprochen bleibt, gibt es keinen Grund, es nicht anderswo auchzu probieren. Bald ist Bundestagswahl in Deutschland.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell