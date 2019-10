Mitteldeutsche Zeitung: zu Russland/Syrien

Halle (ots) - Mit der endgültigen Stabilisierung derAssad-Herrschaft hätte Putin zwar bewiesen, dass man sich gegen dieamerikanische Regime-Change-Politik erfolgreich zur Wehr setzen kann.Dauerhafte Stabilität jedoch ist etwas, das der Kremlchef nur imeigenen Land für gut und nützlich hält. Wo immer er kann, versuchtPutin ansonsten Instabilität zu säen. Ein Frieden in Syrien würdeihn der Möglichkeit berauben, die Türkei weiter vom Westen zuentfernen und die Nato tiefer zu spalten. Wer also auf einenFriedensstifter in Moskau setzt, sollte sich gegen jede Art vonEnttäuschung wappnen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell