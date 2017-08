Mitteldeutsche Zeitung: zu Russland-Saktionen

Halle (ots) - In Moskau behauptet man, hinter den immer neuenamerikanischen Strafmaßnahmen stecke das "Establishment" inWashington, dass Donald Trumps warme Wahlkampfworte für Russlandabstrafen wolle. Keine ganz falsche Sicht der Dinge. Trumps Schwächefür Moskau ist tatsächlich Lieblingszielscheibe seinerinnenpolitischen Gegner. Aber tatsächlich stecken die Sanktionentiefer. Auch die EU, selbst die Schweiz, halten sich eisern an jeneFinanz- und Importeinschränkungen gegen Russland, mit denen derWesten im Juli 2014 auf die Annexion der Krim und die verdeckteIntervention in der Ukraine reagierte. Westliche Politiker betrachtensie bis heute als Erfolg.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell