Mitteldeutsche Zeitung: Russland Russlands Botschafter Netschajew: Lage scheint mit schlimmer als im kalten Krieg zu sein

Halle (ots) - Russlands Botschafter in Deutschland, SergejNetschajew, empfindet die die momentane politische Situationschlimmer als die Zeiten des kalten Krieges. "Das scheint mir so.Damals gab es jedenfalls keine Ausweisung von 160 russischenDiplomaten ohne Beweise, aufgrund irgendwelcher Ahnungen", sagte erder in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Wochenendausgabe) unter Anspielung auf die Geschehnisse nach demGiftanschlag auf den Doppelagenten Skripal. Den Hinweis, dass imkalten Krieg keine Grenzen verschoben wurden, parierte er mit derAussage: "Die Grenzen wurden verschoben auf Grundlage einesvölkerrechtlichen Referendums der Bevölkerung der Krim. Den Beschlussdazu hat das Parlament der Halbinsel gefasst." Zudem hätten über 90Prozent der Bevölkerung der Krim der Wiedervereinigung mit Russlandzugestimmt. Der Botschafter fügte auf eine entsprechende Frage hinzu,dass es keine weiteren derartigen "Anschlüsse an Russland" gebenwerde. "Wir respektieren die völkerrechtlichen Grenzen. Deswegenschließe ich so etwas aus." Russland sei Gott sei Dank gutkonsolidiert. "Sie wissen aber, dass es in Europa einige Bewegungenfür die Abspaltung und Unabhängigkeit bestimmter Gebiete gibt - nichtin unserem Bereich."