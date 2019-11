Mitteldeutsche Zeitung: zu Rumänien

Halle (ots) - Iohannis hat viel von der Aura des Retters verloren. Stattbürgernah für eine demokratische Runderneuerung zu streiten, schaltete er immerstärker in den Modus des unantastbaren Überpräsidenten. Die meisten Wähler sahenim Präsidenten zuletzt eher das kleinere Übel als den Gestalter. Es ist schwervorherzusehen, wohin die politische Reise in Rumänien führen wird. DerNiedergang der PSD bietet den demokratischen Kräften eigentlich die Chance, dasLand zu erneuern. Das Wort "eigentlich" zeigt aber an, dass Zweifel an derReformfähigkeit der politischen Eliten bestehen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4450217OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell