Mitteldeutsche Zeitung: zu Ronaldo und Fiat

Wenn es einen Zusammenhang zwischen der Ausgabe fürRonaldo und dem Gehalt der Fiat-Werker gibt, dann den: Agnelli kannsich den Fußballstar leisten, weil seine Autobauer so preiswert sind.Lohnverzicht in den Fabriken hat dazu beigetragen, dass sich nichtnur der Gewinn von Fiat-Chrysler in den letzten Jahren verdoppelthat, sondern auch der Aktienkurs, was die Agnellis noch reicher unddie Verpflichtung von Ronaldo möglich macht. Aus der Perspektive derAgnelli-Dynastie passen der Lohnverzicht und die Millionen fürRonaldo prima zusammen, auch weil der Portugiese für Juve eineInvestition darstellt, die sich wohl auszahlen wird.