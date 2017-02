Mitteldeutsche Zeitung: zu Roaming

Halle (ots) - Der Markt hatte sich längst verändert, während daslukrative Gebührenmodell fortlebte. Das, was nunmehr am 15. Junibeginnen wird, ist letztlich ein weiterer Schritt zum Zusammenwachsender europäischen Wirtschaft, die, in welchem Land sie auch immertätig ist, wie im Inland rechnen und handeln soll. Insofern ist derWegfall der Auslandszuschläge zwar ein Fortschritt, aber noch nichtdas Ziel.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell