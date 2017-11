Mitteldeutsche Zeitung: Riesenbärenklau Tiefflieger lokalisiert Fundstellen

Halle (ots) - Die Zahl der Fundmeldungen von Riesenbärenklau inSachsen-Anhalt ist im Vergleich zu 2016 um nahezu 30 Prozentgestiegen. Das berichtet die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Mittwoch-Ausgabe). Seit 2010, dem Jahr der erstenDatenerhebung in Sachsen-Anhalt, wurde das gefährliche Doldengewächsbereits an 1 897 Standorten identifiziert. Besonders betroffen von"Stalins Rache", wie der Volksmund die Kaukasus-Pflanze nennt, sindder Salzlandkreis und der Landkreis Mansfeld-Südharz. Das geht auseiner aktuellen Bilanz des Unabhängigen Institutes für Umweltfragen(UfU) in Halle hervor. Zum Einsatz kommt dabei ein Gyrocopter, einspezielles Fluggerät, das während der Blütezeit im Sommer mithochauflösender Spektral-Kameratechnik ausgestattet und im Tiefflugmit Tempo 30 über Verdachtsflächen unterwegs ist.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell