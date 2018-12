Mitteldeutsche Zeitung: zu Reichsbürgern

Halle (ots) - Seit Polizei und Verfassungsschutz genauerhinschauen, eröffnet sich ein lange kaum beleuchtetes Milieu, dastiefer, düsterer und bewaffneter ist, als lange bekannt. 2016 gingendie Behörden bundesweit von 10 000 Szeneanhängern aus - heutesind es fast doppelt so viele. Der Staat sieht genauer hin, seit2016 ein Reichsbürger einen Polizisten erschoss. Im selben Jahr zogauch in Sachsen-Anhalt ein Reichsbürger die Schusswaffe, alsPolizisten im Garten standen. In Sachsen-Anhalt ist nicht nur derVerfassungsschutz aktiv geworden - das Land schult mittlerweile auchBedienstete und steht bei juristischen Übergriffen bei. Dashilft, um aggressive Reichsbürger einzudämmen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell